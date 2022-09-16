За последние 24 часа коронавирусом заболели почти 4 тысячи петербуржцев

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 879 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 274 человек, выздоровели – 2 547, умерли – 21. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 711 511 местных жителя, вылечились — 1 644 282 человека, а общее число жертв достигло 35 тысяч. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 799 человек. На третьем месте оказалось Подмосковье— 2 243 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице развернули дополнительные инфекционные койки для детей с коронавирусом. Количество мест увеличили в Детской городской клинической больнице №5 имени Филатова.