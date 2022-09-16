В субботу на Дудергофском канале состоится «Регата Огни Залива»

Завтра, 17 сентября, на территории Красносельского района Санкт-Петербурга пройдет Кубок «Регата Огни Залива».

Мероприятие от группы компаний «БФА-Девелопмент» и застройщика жилого комплекса «Огни Залива» проведут на Дудергофском канале. Также партнером проекта выступает Гребной клуб «Водник» на базе яхт-клуба «Балтиец».

«Регата Огни Залива» станет 7 мероприятием для жителей Красносельского района после начала строительства жилого квартала «Огни Залива», стартовавшего в 2014 году.

Праздник состоится в субботу, 17 сентября, с 10.00 до 15.00. В рамках Кубка «БФА-Девелопмент» «Регата Огни Залива» пройдут состязания на воде. Участников ждут гонки любителей-гребцов на двух 8-местных шлюпках, при благоприятной погоде катания на лодках по Дудергофскому каналу, конкурсы болельщиков, обед, представление уличного театра, а также дискотека. Предполагается, что мероприятие будут проводить ежегодно.

Кубок «БФА-Девелопмент» пройдет в акватории Дудергофского канала от моста Ахмата Кадырова до залива, а также на пешеходной дорожке вдоль канала от остановки общественного транспорта «Проспект Патриотов», шатры «БФА-Девелопмент» и ЖК «Огни Залива».

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