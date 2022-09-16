В лесу под Петербургом женщина наткнулась на человеческий череп

В лесу под Петербургом женщина наткнулась на человеческий череп. Фото: unsplash

В лесу под Петербургом женщина наткнулась на человеческий череп. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе Ленинградской области еще одному случайному прохожему не повезло обнаружить страшную находку. Недалеко от мурманского шоссе был обнаружен человеческий череп и другие кости.

Как стало известно Gazeta.SPB, перепуганная 39-летняя женщина позвонила в полицию около 10:05 утра 15 сентября. Она сообщила, что в лесном массиве, недалеко от Мурманского шоссе нашла человеческий череп.

Специалисты оперативно выехали на место и на 14 км Мурманского шоссе, в 200 метрах от проезжей части, на территории леса увидели человеческий череп, тазовые и берцовые кости неизвестного человека.

Останки направили в морг на исследование и установку причины смерти. С места обнаружения изъяли женские трусы красного цвета, русые волосы и 2 сумки красного и синего цвета.

В настоящее время ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 км. от поселка Борисова Грива во Всеволожском районе специалисты нашли тазовую и позвоночную кости, а также ребра человека.