Минпросвещения хочет объединить всеобщую историю и историю России в одном учебнике

В России рассматривают написание единого учебника истории, где объединят как всеобщую историю , так и историю России. Соответствующей задачей уже занимается Минпросвещения.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что вот-вот будет утвержден федеральный перечень школьных учебников, в котором по каждому предмету останется только одна книга. Исключение составляет только история, но это тоже планируют исправить. Об этом Кравцов заявил на площадке партии «Единая Россия», пишет ТАСС.