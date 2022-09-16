Минпросвещения хочет объединить всеобщую историю и историю России в одном учебнике

В России рассматривают написание единого учебника истории, где объединят как всеобщую историю , так и историю России. Соответствующей задачей уже занимается Минпросвещения.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что вот-вот будет утвержден федеральный перечень школьных учебников, в котором по каждому предмету останется только одна книга. Исключение составляет только история, но это тоже планируют исправить. Об этом Кравцов заявил на площадке партии «Единая Россия», пишет ТАСС.
Отмечается, что сейчас идет обсуждение с авторами для выработки консолидированной позиции. В перспективе может быть создан новый учебник по истории, объединяющий и «Всеобщую историю» и «Историю России», а также имеющий переход к единому предмету «История».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала текущего учебного года российским школьникам запрещается использовать телефоны на уроках.