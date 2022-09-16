Судебный пристав по пути за водой обезвредил грабителя с ножом, напавшего на работников «Дикси»

Судебный пристав по пути за водой обезвредил грабителя с ножом, напавшего на работников "Дикси". Фото: Pxhere

Судебный пристав по пути за водой обезвредил грабителя с ножом, напавшего на работников "Дикси". Фото: Pxhere

Сотрудник управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу помог сотрудникам продуктового магазина справиться со злоумышленником, внезапно выхватившим нож и собиравшимся ограбить кассу.

В пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу рассказали, что младший судебный пристав Антон Викулов шел на работу в судебный участок на набережной реки Фонтанки и по пути решил зайти в магазин за водой. Тогда он еще не знал, что его там поджидает.

Зайдя в «Дикси», мужчина увидел у кассы гражданина с ножом в руках, который требовал от работников магазина деньги и угрожал физической расправой.

Судебный пристав среагировал моментально, обезвредил злоумышленника, надев наручники, после чего приковал его к стойке. Преступник был передан прибывшим на место сотрудникам 28-го отдела полиции.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Большом Сампсониевском проспекте в магазине «Дикси» двое граждан под угрозой пистолета после неудачной попытки вынести зубные пасты и дезодоранты избили покупателя.