В Выборгском районе двое мужчин попытались обокрасть «Дикси» и сломали нос покупателю

На Большом Сампсониевском проспекте, 57 в магазине «Дикси» двое граждан под угрозой пистолета после неудачной попытки вынести зубные пасты и дезодоранты избили покупателя.

В полицию о произошедшем сообщила заместителя управляющего магазина. Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел вечером 2 сентября в Выборгском районе. Позже злоумышленников, скрывшихся на автомобиле, удалось задержать.

Около 20:00 двое неизвестных попытались совершить кражу в магазине «Дикси». Сотрудница вместе с покупателем задержали одного из нарушителей, но мужчина проявил сопротивление, начал драться и угрожать предметом, похожим на пистолет. Затем он вместе со своим соучастником с места происшествия скрылся на автомобиле серого цвета.

Пострадавшего 26-летнего мужчину на скорой доставили в Мариинскую больницу с закрытым переломом костей носа. После оказания помощи в удовлетворительном состоянии его отпустили.

Для задержания преступников был введен план перехват — зона Север. На следующий день около 19:20 на улице Хасанской по подозрению в совершенном преступлении были задержаны 27-летний и 22-летний жители республики Дагестан, а также 18-летняя гражданка Молдовы. Все троих опросили и поместили в СПСЗЛ.

С места преступления специалисты просмотрели камеру видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители изъяли из магазина 14 зубных паст и 6 дезодорантов из-за которых, предположительно, все и произошло.

Известно, что один из возможных злоумышленников уже был осужден Красногвардейским ФРС за кражу. Позже он получил подписку о невыезде за то, что, находясь в торговом зале магазина «Лента», вынес через рассчетно-кассовый узел 4 неоплаченных бутылки водки на сумму 2 860 руб.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Петербурга поймала подозреваемых в краже раритетных книг из квартиры покойного гражданина.