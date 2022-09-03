В Петербурге задержали предполагаемых воров раритетных книг из квартиры на Дрезденской

Полиция поймала подозреваемых в краже раритетных книг из квартиры покойного петербуржца.

Как стало известно Gazeta.SPb, за кражу задержаны двое мужчин: 73-летний адвокат и 63-летний местный житель. Адвоката отправили под домашний арест, а второго подозреваемого заключили под стражу. Им вменяют статью УК РФ о краже предметов, представляющих особую ценность.

Кража произошла еще в конце июня. Неизвестные вынесли раритетные книжные издания из квартиры дома №20 по Дрезденской улице, хозяин которой скончался в феврале.

Похищенные книги нашли и изъяли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника. Юношу задержали, а пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом костей лицевого скелета и ножевым ранением груди.