Из-за циклона, кружащего над Карелией, из Петербурга не уходят дожди

Из-за циклона, кружащего над Карелией, из Петербурга не уходят дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Из-за циклона, кружащего над Карелией, из Петербурга не уходят дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице сохраняется влияние циклона, поэтому небо затянуто тучами, а дожди не собираются отступать.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о циклоне, вот уже несколько дней зависающего над Карелией. Он сохраняет в регионе облачную с прояснениями погоду. Горожанам нужно снова готовиться к дождю.

Температура воздуха в течение дня составит +12 и +14 градусов, по области показатели достигнут+10 и +15 градусов. Отмечается, что подобные значения на 3-4 градуса ниже нормы. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 мм рт. ст., что тоже ниже нормы на целых 16-18 единиц.

Однако, по словам специалиста, в воскресенье дождей станет меньше, а температура повысится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что повышение температуры воздуха в течение последней недели сентября сильно изменило всю картину и сказалось на температурном фоне. До этого момента месяц оставался одним из самых холодных за всю историю наблюдений.