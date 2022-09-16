Синоптик Колесов рассказал, чем отметилась первая половина сентября 2022 года

Первая холодная часть сентября осталась позади. Специалисты подводят итоги и делают прогнозы на оставшиеся дни месяца.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что повышение температуры воздуха в течение последней недели сильно изменило всю картину и сказалось на температурном фоне. До этого момента сентябрь 2022 года оставался одним из самых холодных за всю историю наблюдений.

В итоге все несколько изменилось. Теперь среднее значение температуры за 15 дней в Санкт-Петербурге составило +10,5 градусов и отодвинулось на 19 место среди самых холодных. Таким образом, период стал теплее многих лет начала прошлого и позапрошлого веков.

Колесов напомнил, что первая декада сентября 2022 года стала второй по холоду после 1885 года. Рекордным в первой половине сентября среди самых холодных лет остается 1993 год со средней температурой +8,6 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 сентября в Петербурге ожидается дождь. В течение дня температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, по области показатели достигнут +11 и +16 градусов.