Синоптик Колесов рассказал, чем отметилась первая половина сентября 2022 года

Синоптик Колесов рассказал, чем отметилась первая половина сентября 2022 года
Синоптик Колесов рассказал, чем отметилась первая половина сентября 2022 года. Фото: Pxhere

Первая холодная часть сентября осталась позади. Специалисты подводят итоги и делают прогнозы на оставшиеся дни месяца.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что повышение температуры воздуха в течение последней недели сильно изменило всю картину и сказалось на температурном фоне. До этого момента сентябрь 2022 года оставался одним из самых холодных за всю историю наблюдений.

В итоге все несколько изменилось. Теперь среднее значение температуры за 15 дней в Санкт-Петербурге составило +10,5 градусов и отодвинулось на 19 место среди самых холодных. Таким образом, период стал теплее многих лет начала прошлого и позапрошлого веков.

Колесов напомнил, что первая декада сентября 2022 года стала второй по холоду после 1885 года. Рекордным в первой половине сентября среди самых холодных лет остается 1993 год со средней температурой +8,6 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 сентября в Петербурге ожидается дождь. В течение дня температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, по области показатели достигнут +11 и +16 градусов.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз


 

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