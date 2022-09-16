Рабочая неделя в Петербурге завершается дождями и сильно пониженным атмосферным давлением

В пятницу, 16 сентября, петербуржцам рекомендуется брать с собой зонтики, так как на территории города прогнозируются дожди.

По словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в Санкт-Петербурге продолжит формировать периферия североатлантического циклона. В небе все также будет много облаков, а по территории региона пройдут кратковременные дожди.

В течение дня температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, по области показатели достигнут +11 и +16 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 мм рт. ст., что существенно, на 17-19 единиц, ниже нормы.

Завтра, 17 сентября, синоптическая ситуация изменится мало. Леус заметил, что ожидаются кратковременные дожди и температура аналогичная сегодняшней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с середины текущей место антициклона займет обширный циклон, который придет с Атлантики, и в дальнейшем будет определять погоду по всему Северо-Западу.