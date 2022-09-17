В Петербурге дали имена еще 38 мостам и 2 путепроводам

В Петербурге дали имена еще 38 мостам и 2 путепроводам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге дали имена еще 38 мостам и 2 путепроводам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Еще 38 мостам и 2 переправам в Петербурге подарили имена. Соответствующее постановление уже подписали петербургские власти.

Решение по названиям мостов принимала Топонимическая комиссия. До этого переправы были безымянными. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Так, теперь в Петербурге есть Белоостровский мост, который перекинут через реку Сестру, находящуюся в створе Нового шоссе и Центральной улицы в посёлке Белоостров. Здесь же появился Дюнный мост, который ведет к историческому району, а также Серебряный мост, проходящий над ручьём.

Переправу военного танкового городка в Песочном назвали Танковым мостом, а через реку Поповку по Графской дороге в Павловске теперь можно пройти по Поповскому мосту.

Путепроводы, получившие имена, находятся в Красносельском районе. Первый (через проспект Ленина в створе Ивангородского проспекта) теперь называется Скачкинский путепровод. Второй путепровод (через Ивангородский проспект по улице Свободы) именуется Яльгелевский путепровод.

С полным списком новых имен для переправ можно ознакомиться на сайте Смольного.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице выбирают названия для пяти новых мостов через Неву, которые обещают построить в ближайшие годы.