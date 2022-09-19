Автоюрист объяснил, могут ли испорченные в Европе номера машины создать проблемы на границе

В социальных сетях все больше россиян сообщают, что в Финляндии неизвестные заливают краской их машины с российскими номерами. Автоюрист Игорь Стремоусов рассказал, смогут ли автовладельцы пересечь границу с такой проблемой и должны ли страховые компании возмещать ущерб.

По словам специалиста, если номера машины залиты краской, это еще не значит, что они испорчены. Он отметил, что любую краску можно отмыть, а если не получится, то даже замазанный госномер не может стать основанием для получения отказа на пересечение границы. Кроме того, это не влияет на порядок прохождения таможенного осмотра. Об этом сообщает «МК в Питере».

Стремоусов добавил, что страховые компании не возмещают ущерб за порчу автомобильных номеров.

«Поэтому при выезде за границу, если есть такие риски, и у страховых компаний есть предложения, как закрыть проблему вандализма, то лучше их рассмотреть заранее», — посоветовал автоюрист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы пожаловались на порчу их автомобилей в Финляндии. Местные заливают машины ярко-красной въедливой краской и крадут российские номера. Также люди рассказывают о порезанных шинах и царапинах после путешествия в Суоми, подложенных записках с негативным содержанием и тд.