Биолог Глазков посоветовал кричать и свистеть, чтобы не встретиться с лосем в лесу

Биолог Глазков посоветовал кричать и свистеть, чтобы не встретиться с лосем в лесу
Фото: unsplash

Кандидат биологических наук Павел Глазков дал несколько советов, как вести себя при встрече с лосем в лесу.

Каждый год во время лосиного на дорогах Петербурга и Ленобласти происходят автомобильные аварии с участием сохатых. В период спаривания лоси, чаще самцы, начинают активно изучать леса в поисках самок. Обычно они заняты поиском в темное время суток, примерно с девяти до семи утра.

При встрече с человеком лоси могут бурно отреагировать из-за своего возбужденного и агрессивного состояния. Животное может посчитать, что человек метит на его брачную территорию.

«Когда вы находитесь в лесу — издавайте больше звуков, покрикивайте, шумите, свистите. Чтобы лось услышал и подошел с вами знакомиться. Если он подошел к вам, то не стоит самому проявлять любопытство. Начинайте издавать звуки, чтобы он сразу идентифицировал, что это человек», — посоветовал биолог в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Если лось все равно движется в сторону человека и проявляет агрессию, необходимо снять куртку и поднять ее над головой, тем самым визуально увеличив себя в размере. Одновременно с этим нужно издавать громкие звуки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лось попал под машину на Софийской улице.

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