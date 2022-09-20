В Петербурге специалист известной инжиниринговой компании отдала мошенникам более 9,5 млн

В понедельник, 19 сентября, около 22:00 к правоохранителям Петроградского района Петербурга обратилась пожилая женщина, работающая ведущим специалистом в крупной инжиниринговой компании. Она заявила о мошенничестве.

По словам 73-летней женщины с 8 сентября по 16 сентября ей на мобильный телефон с неустановленных номеров звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками ЦБ РФ. Злоумышленники предупредили, что на банковских счетах заявителя происходят мошеннические действия, поэтому необходимо снять все денежные средства и перевести их на безопасный счет.

Как стало известно Gazeta.SPB, за указанный промежуток времени женщина через несколько банкоматов, находящихся в разных районах Петербурга, сняла со своих счетов 9 611 138 рублей, а затем перевела их через разные банкоматы на указанные звонившими счета.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице задержали юного мошенника, выманившего у пенсионерки 250 тысяч рублей.