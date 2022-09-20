За сутки в Петербурге пациентов с коронавирусом скончалось больше чем в Москве

За сутки в Петербурге пациентов с коронавирусом скончалось больше чем в Москве. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За сутки в Петербурге пациентов с коронавирусом скончалось больше чем в Москве. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

По всей России за сутки скончались 98 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 22 человека с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся меньше на 1 — 21 человек.

На 20 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 746 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 082 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 386 234 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что только недавно врачи установили настоящий способ передачи коронавирусной инфекции. Из-за прежних ошибок по всему миру скончалось множество граждан. Оказалось, что не все меры, на которые делался упор, спасали от болезни.