В России снова начали выдавать загранпаспорта на 10 лет

В России снова начали выдавать загранпаспорта на 10 лет
В России снова начали выдавать загранпаспорта на 10 лет. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

С сегодняшнего дня, 20 сентября, в России возобновилась выдача заграничных паспортов нового поколения, рассчитанных на 10 лет.

О возобновлении выдачи на своем сайте сообщил консульский департамент МИД РФ. Отмечается, что технические сложности для стабильной выдачи документов преодолены.

Таким образом, специалисты приняли дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче паспортов с электронным носителем информации гражданам, пребывающим за рубежом.

Выдачу заграничного паспорта сроком на 10 лет временно остановили с 26 августа. Меры о приостановки приема документов на этот вид паспорта были связаны с необходимостью переформатирования электронного носителя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за первую половину текущего года количество выданных загранпаспортов в России перепрыгнуло прошлогодние показатели практически в два раза. С января по июнь было оформлено почти 2,5 млн заграничных паспортов.

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