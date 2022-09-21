В среду Петербург находится на периферии далекого циклона

В среду Петербург находится на периферии далекого циклона
В среду Петербург находится на периферии далекого циклона. Фото: unsplash

Сегодня, 21 сентября, Санкт-Петербург окажется под влиянием северной периферии очередного циклона. Синоптик уточнил, что он выходит с юга в Черноземье.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. При этом после обеда местами могут пройти небольшие дожди.

Температура воздуха составит +12 и +14 градусов, по области эти показатели достигнут +10 и +15 градусов. Ветер будет северо-восточных направлений со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг обойдется без осадков. Температура днем будет около +14 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге продолжает повышаться атмосферное давление. Уже с сегодняшнего дня погоду по всему региону будет определять антициклон, в связи с этим на протяжении нескольких дней снова будет тихо и однообразно.

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