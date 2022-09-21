С 15 ноября петербуржцам запретят выходить на лед

Петербургские власти планируют запретить жителям города выход на лед с 15 ноября.

Соответствующее постановление городского правительства в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, согласно документу, с 15 ноября по 15 апреля выход на ледовое покрытие водных объектов Петербург будет строго запрещен. Также на лед Финского залива, ручьев, прудов и озер не разрешат выходить в период с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля.

В прошлом году выход на лед запретили на день позже — 16 ноября. За нарушение данного правила могут выдать предупреждение или наложить административный штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей для граждан.

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