С 15 ноября петербуржцам запретят выходить на лед

С 15 ноября петербуржцам запретят выходить на лед
С 15 ноября петербуржцам запретят выходить на лед. Фото: 78.mchs.gov.ru

Петербургские власти планируют запретить жителям города выход на лед с 15 ноября.

Соответствующее постановление городского правительства в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, согласно документу, с 15 ноября по 15 апреля выход на ледовое покрытие водных объектов Петербург будет строго запрещен. Также на лед Финского залива, ручьев, прудов и озер не разрешат выходить в период с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля.

В прошлом году выход на лед запретили на день позже — 16 ноября. За нарушение данного правила могут выдать предупреждение или наложить административный штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей для граждан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти началась активная миграция журавлей. Птицы отправляются на поиски более благоприятной погоды для того, чтобы переждать зиму.

выход на лед новости СПб постановление


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Задержаны родственники пожилой петербурженки, скончавшейся в больнице ...
На поддержание красоты жители Петербурга каждый месяц тратят до 54 тысяч рублей
В Ереван, Астану и Бишкек из Петербурга уже не улететь из-за высокого ...
Более 640 жителей Ленобласти подхватили коронавирус за сутки
За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3 897 человек
За сутки скончалось 107 россиян с коронавирусом
Гинеколог предупредила, что чипсы и колбасы увеличивают риск развития рака ...
Адвокат объяснил, могут ли срочники выезжать за границу при частичной мобилизации