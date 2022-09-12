Журавли начали покидать Ленобласть в поисках теплых мест для зимовки

В Ленинградской области началась активная миграция журавлей. Птицы отправляются на поиски более благоприятной погоды для того, чтобы переждать зиму.

В беседе с «Невскими новостями» орнитолог и ветеринарный врач Владимир Романов отметил, что птицы, как правило, не меняют свое место зимовки и летят всегда в привычные края, — страны Африки.

Орнитолог рассказал, что в наших краях обитает в основном серый журавль. Для него Россия является родильным домом. Гнездятся эти птицы парами с молодняком.

По словам эксперта, сейчас птицы могут встретиться на заброшенных полях и диких болотистых участках, например, в Карелии, Ломоносовском районе Ленобласти и на Мшинском болоте. Там оборудованы орнитологические вышки.

Орнитолог предупредил, что журавли достаточно пугливые, поэтому при приближении к ним человека, они сразу улетают. Такая особенность связана с тем, что в странах, где они проводят зимовку, на них охотятся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе первая партия перелетных птиц начала покидать Санкт-Петербург. Долго не засиживаться решили кулики, которые гнездятся на южном побережье Финского залива.