За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3 897 человек

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3 897 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3 897 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 21 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 897 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этому показателю уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6 647 человек с коронавирусом, а на третьем месте Воронежская область, где выявили 1 993 новых случая, практически сразу за ней стоит Самарская область с 1951 заболевшим.

За день в Петербурге выздоровели 4 197 человек, госпитализировали 284 местных жителей, скончались 19 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что свыше 50 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцины против коронавирусной инфекции прибыло в Санкт-Петербург.