Женщина угрожала ученикам лицея в Петербурге пневматической винтовкой

Полиция Приморского района задержала женщину, которая открыла стрельбу из пневматической винтовки и угрожала выстрелить в учеников лицея.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в экстренную службу «112» позвонила заведующая лицея №597. Она сообщила, что неизвестная стреляет из пневмата по ученикам.

Прибывшие патрульные полицейские задержали злоумышленницу у ее частного дома на Тбилисской улице. Примерно в 9:15 она забралась на крышу своего дома с пневматической винтовкой и выстрелила один раз в воздух, а после направила оружие в сторону учеников. В полиции сообщили, что она сделала это из хулиганских побуждений.

Женщину увезли в отдел, где она получила протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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