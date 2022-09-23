Второго пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге

Второго пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге
Фото: комитет по здравоохранению

Врачи петербургской больницы имени Боткина выписали пациента, переболевшего оспой обезьян.

Как рассказали в городском комитете по здравоохранению, второго в России пациента, заразившегося обезьяньей оспой, выписали из Боткинской больницы 23 сентября. Он полностью выздоровел, все клинические симптомы и элементы характерной сыпи прошли.

Отмечается, что выписка пациента прошла в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Новых случаев оспы обезьян на сегодняшний день не выявлено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вторым заболевшим оспой обезьян в России стал петербуржец. Специалисты определили круг контактов заболевшего, и поместили под наблюдение этих людей. В Роспотребнадзоре заверили, что возможность дальнейшего распространения инфекции в стране была купирована.

Первый случай оспы обезьян был зафиксирован в России 12 июля. Тогда заболевание выявили у молодого человека, который также вернулся в Петербург из Европы.

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