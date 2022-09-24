В Санкт-Петербурге коронавирус за сутки сразил 3 787 горожан

В Санкт-Петербурге коронавирус за сутки сразил 3 787 горожан
В Санкт-Петербурге коронавирус за сутки сразил 3 787 горожан. Фото: pxhere

Северная столица сегодня оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 24 сентября, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 3 787 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этому показателю уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 4 101 человека с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Свердловская область, где выявили 2 251 новый случай, за ней стоит Воронежская область с 1 884 заболевшими.

За день в Петербурге выздоровели 4 713 человек, госпитализировали 221 местного жителя, скончались 18 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге одобрил первый компонент вакцины «Спутник V» для применения в интерназальной форме.

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