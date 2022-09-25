В Северную столицу прибыл ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского

В Казанский кафедральный собор привезли ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что верующие могут поклониться святыне в ближайшие три дня. На территории собора уже прошла божественная литургия, которую провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Председатель приходского совета Казанского кафедрального собора Александр Пашков отметил, что сейчас необходимо прежде всего просить укрепление веры.

«Преподобный в своей земной жизни чем занимался? Он , прежде всего, сеял веру христову. И всех укреплял божественной любовью», — заметил Пашков.

Секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Василий Ковальчук иерей поделился, что протяженность маршрута, по которому проследовал ковчег, около 30 тысяч километров. При этом общая продолжительность всех мероприятий составляет более 100 дней.

Подчеркивается, что на сегодняшний день к мощам преподобного Сергия Радонежского в разных городах России приложилось более полумиллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что частица мощей преподобного Сергия Радонежского пробудет в городе на Неве до 28 сентября, после чего святыня отправится в Великий Новгород.