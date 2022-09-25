Эксперт предупредила о навязывании платных услуг при оформлении кредитной рассрочки

В некоторых случаях россиянам могут предложить «кредит без переплат» или «умную рассрочку», но в таких вариантах есть «подводные камни», о которых мало кто скажет заранее.

В указанных случаях, как правило, покупатель, не имея достаточных средств, все равно приобретает товар, но не оформляет кредит и платит частями. Иногда это может показаться выгодным предложением, но младший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова заметила, что предложение в ряде случаев нужно изучить более внимательно.

Специалист объяснила, что рассрочки делятся на 2 типа. Первый — кредитная, а второй — «чистая». Первый случай может быть реализован только при участии банка или другой финансовой организации, а «чистая» осуществляется тогда, когда все риски до полной оплаты лежат на продавце.

По словам Абдрахмановой, при оформлении кредитной рассрочке могут появиться «подводные камни» — навязанные услуги, которые включаются в услугу помимо основного товара. Например, это может быть страховка жизни и здоровья, которая обычно выходит до 10-15 % от суммы товара, пакет услуг, который включает в себя дополнительную гарантию, либо специальный «комплекс помощи покупателю по всем вопросам».

Эксперт подчеркнула, что покупатель должен понимать, когда рассрочка будет беспроцентной, но возвратная сумма может быть увеличена до 50%. При этом в такой схеме заработают и продавец, и банк. Правда, не на процентах, а на дополнительных услугах. Также, встречаются случаи, когда на товар завышают цену и предлагают его в кредит «без переплаты».

Абдрахманова заметила, что «чистая рассрочка» встречается редко. Обычно она касается товаров, которые надо поскорее продать. В таком случае магазин сам разбивает платежи при продаже. Также в условия договора, как правило, включен пункт о строжайшем графике платежей, и продавец при этом может расторгнуть договор в случае задержки поступлений.

Россиянам посоветовали обязательно узнавать условия акций у консультантов и сверять информацию с прописанным в договорах.

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