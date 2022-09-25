Россияне стали чаще покупать недвижимость за наличку

Жители России стали чаще приобретать недвижимость за наличные деньги. По мнению аналитиков это связано с инфляцией.

Сейчас на российском рынке недвижимости увеличивается число покупателей, готовых заключить сделки за наличные средства. Как отметили аналитики федеральной компании «Этажи», такая тенденция связана с тем, что люди не хотят потерять сбережения при вероятном скачке уровне инфляции. Об этом пишут «Известия».

Также, жители России интересуются не только объектами в городе проживания, но и ликвидными вариантами в других регионах страны.

Подчеркивается, что по сравнению с уже прошлой неделей спрос на жилье вырос на 11%. Сейчас на рынке есть возможность найти предложения с дисконтом до 35 – 40%. Такие распродажи привлекают все больше инвесторов. Предполагается, что в ближайшие несколько дней спрос на рынке вторичного жилья может резко увырасти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иногда россиянам могут предложить «кредит без переплат» или «умную рассрочку», но в таких вариантах есть «подводные камни», о которых мало кто скажет заранее.