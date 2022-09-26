В Петербурге выявили 2 470 новых заболевших коронавирусом

В Петербурге выявили 2 470 новых заболевших коронавирусом
Фото: pexels

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 2 470 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 126 человек, выздоровели – 2 517, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 749 006 местных жителей, вылечились — 1 683 295 человек, а общее число жертв достигло 35 178. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 438 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 2 367 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.

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