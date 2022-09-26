В Ленобласти подтвердили 409 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 228 883 местных жителя. Всего выздоровели 216 197 пациента, в том числе 401 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 438 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 2 367 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.