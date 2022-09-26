На судне из Кейптауна в петербургском порту нашли 3 кг кокаина

Крупную партию наркотика обнаружили на судне, прибывшем в Петербург из южноафриканского Кейптауна.

Сотрудники Балтийской таможни совместно с правоохранительными органами пресекли контрабанду кокаина в Большом порту Петербурга. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Наркотики обнаружили с помощью служебной собаки в каюте судна. Три брикета с белым порошком лежали в прикроватной тумбочке, на которую среагировала собака. Экспертиза установила, что это почти 3 килограмма кокаина.

Судно, где были найдены наркотики, принадлежит кипрской компании, которая занимается перевозкой фруктов из ЮАР.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. В настоящее время устанавливаются причастные к перевозке кокаина.

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