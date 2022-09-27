В Петербурге выявили 2081 новый случай коронавируса

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 2081 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 207 человек, выздоровели – 3190, умерли – 19. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 751 087 местных жителей, вылечились — 1 686 485 человек, а общее число жертв достигло 35 197. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 2388 человек. Второе место разделили Москва и Самарская область — по 2089 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».