Грузовик переехал пешехода на М-10 под Петербургом

Грузовик переехал пешехода на М-10 под Петербургом
Фото: unsplash

Мужчина погиб под колесами большегруза на трассе М-10 «Россия» в Ленинградской области.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла ранним утром 26 сентября на федеральной автодороге в Тосненском районе. Большегруз «Ивеко» переехал пешехода, который оказался на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Под колесами грузовика оказался 38-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

За рулем «Ивеко» находился 53-летний житель Челябинской области. В этом году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приозерске задержали ночного налетчика на магазины. Полиция установила, что за спиной у 35-летнего безработного мужчины целая серия судимостей за кражи, грабежи и автоугоны.

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