Парковочные разрешения в Адмиралтейском районе начнут оформлять с й октября

Парковочные разрешения в Адмиралтейском районе начнут оформлять с й октября
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

С 1 октября в Адмиралтейском районе стартует прием заявлений на оформление парковочного разрешения для стоянки в зоне платной парковки.

Со следующего месяца в Адмиралтейском районе начнет работу зона платной парковки, охватывающая 153 улицы. Для автомобилистов появится 11 тысяч машиномест. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Разрешение на парковку в платной зоне может оформить собственник жилья в этом районе или лицо с местной регистрацией. На одну квартиру положено не больше двух разрешений. Парковочное разрешение выдается на срок не более трех лет.

Подать документы можно через портал Госуслуг или МФЦ. Срок обработки заявления составляет 10 рабочих дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, где в Адмиралтейском районе появятся зоны платной парковки.

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Парковочные разрешения в Адмиралтейском районе начнут оформлять с й октября
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