В Петербурге выявили 1771 новый случай коронавируса

В Петербурге выявили 1771 новый случай коронавируса
Фото: unsplash

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1771 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 221 человек, выздоровели – 4520, умерли – 18. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 752 858 местных жителей, вылечились — 1 691 005 человек, а общее число жертв достигло 35 215. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял четвертое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4041 человека. Второе место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 2330 человек. Тройку замыкает Самарская область с 2001 случаем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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