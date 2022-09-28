В Ленобласти подтвердили 551 случай коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 551 случай коронавируса за сутки
Фото: pxhere

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 551 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 229 604 местных жителя. Всего выздоровели 217 072 пациента, в том числе 511 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял четвертое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4041 человека. Второе место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 2330 человек. Тройку замыкает Самарская область с 2001 случаем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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