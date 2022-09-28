Школьник на роликах промчался на красный свет и попал под машину у «Дунайской»

Школьник на роликах промчался на красный свет и попал под машину у &#171;Дунайской&#187;
Фото: Pxhere

Иномарка сбила школьника на роликах, который выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Все случилось накануне в 16:20 на пешеходном переходе на Дунайском проспекте. Автомобиль «Форд Фокус» при развороте в обратном направлении переехал 13-летнего подростка на роликах, который пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу пока горел красный свет.

Ученика девятого класса в результате ДТП госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой затылка. Состояние школьника оценивается как средней тяжести.

Автомобилист в этом году ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что салон связи на бульваре Новаторов обнесли на 110 тысяч рублей.

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