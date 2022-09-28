Смольный выделил землю под строительство теннисного центра и газовой заправки в Петербурге

Петербургские власти предоставили земельные участки под строительство теннисного центра и газовой заправки на севере города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, два земельных участка переданы под строительство постановлением правительства Петербурга.

Первый участок находится в Приморском районе. Там будет построен спортивный теннисный центр.

Второй участок получила компания ООО «Газпром газомоторное топливо». Он расположен в Выборгском районе. Компания построит там автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. Этот участок предоставляется в целях реализации стратегического инвестиционного проекта города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что северный участок КАД расширят до шести полос к осени 2026 года.