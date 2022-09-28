Страхование и финансы названы самой высокооплачиваемой сферой деятельности в России

Работники сферы страхования и финансов в России получают в среднем 128,8 тысячи рублей. Эту отрасль назвали самой высокооплачиваемой в стране.

По данным Росстата, на втором месте по уровню доходов оказалась сфера добычи полезных ископаемых. Средняя зарплата специалистов этой отрасли составляет 115 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает сфера информационных технологий. IT-специалисты в среднем получают почти 108 тысяч рублей, сообщает «Ямал 1».

Наименее оплачиваемой является работа в гостиницах и предприятиях общественного питания, где зарплата едва превышает 37 тысяч рублей. Средние доходы административных работников составляют порядка 44 тысяч рублей, а сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — около 47 тысяч рублей, пишет RT.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне стали чаще покупать недвижимость за наличку.