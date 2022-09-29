Петербург занял 4 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург оказался на четвертом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 29 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 1782 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 1771. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного подросла. Сегодня Петербург по этому показателю уступил трем регионам. Лидером по количеству новых случаев стала Москва, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 3216 человек с коронавирусом. Второе место у Самарской области, где выявили 1985 новых заболевших. Третье заняла Свердловская область с 1863 заболевшими.

За день в Петербурге выздоровели 2473 человека, госпитализировали 173 местных жителей, скончались 20 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».