За сутки коронавирусом заразились 38,7 тысячи россиян

За сутки коронавирусом заразились 38,7 тысячи россиян
Фото: pexels

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 38 739 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 948 470. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3154 человека, скончались 109 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 387 163 граждан. Накануне выздоровели 57 937 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 979 763.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял четвертое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3216 человек. Второе место у Самарской области, в которой за сутки заболели 1985 человек. Тройку замыкает Свердловская область с 1863 случаями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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