В Ленобласти подтвердили 641 случай коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 641 случай коронавируса за сутки
Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 641 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 230 907 местных жителей. Всего выздоровели 220 085 пациентов, в том числе 1987 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3341 человека. Третье место у Самарской области, в которой за сутки заболели 1782 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

ленобласть новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Продажи апартаментов в Петербурге за квартал выросли на 41%
Петербурженка отсудила у автоконцерна 43 млн рублей за неисправную Audi
Водителей предупредили о новых ограничениях движения в пяти районах Петербурга
Петербургские водители стоят в 8-балльных пробках
Петербуржцев, убивший отца сотней ударов кулаками, проведет 9 лет в колонии
Рецидивист спрятался в туалете петербургского ТЦ и ночью проник в ...
Отопительный сезон стартует в Петербурге с 3 октября
Фонтаны в Петербурге начали готовить к зиме