В Ленобласти подтвердили 641 случай коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 641 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 230 907 местных жителей. Всего выздоровели 220 085 пациентов, в том числе 1987 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3341 человека. Третье место у Самарской области, в которой за сутки заболели 1782 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».