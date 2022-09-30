Петербурженка отсудила у автоконцерна 43 млн рублей за неисправную Audi

В Петербурге суд взыскал с автоконцерна более 43 миллионов рублей в пользу хозяйки неисправной машины марки Audi.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, женщина подала в суд на ООО «Фольксваген Груп Рус» из-за слишком долгого ремонта ее автомобиля Audi А8L.

Она купила машину за 5,6 миллиона рублей в 2018 году. За последние годы она неоднократно обращалась в дилерские центры для гарантийного ремонта. В общей сложности иномарка провела на ремонте 41 день.

В апреле текущего года хозяйка получила уведомление об окончании очередного ремонта, но сроки устранения недостатков были нарушены, поэтому она отказалась забирать машину, руководствуясь законом «О защите прав потребителей». Она потребовала у автоконцерна заменить автомобиль или вернуть его стоимость вместе с убытками. Однако импортер счел претензию необоснованной и выдал отказ. Тогда женщина приняла решение судиться.

В результате суд встал на ее сторону и взыскал с ООО «Фольксваген Груп Рус» более 43 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец подал в суд на призывную комиссию по мобилизации и военкомат.