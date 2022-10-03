В Петербурге запустили горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ запустили в Петербурге.

Горячая линия будет работать с 3 по 14 октября. Специалисты будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа: где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Проконсультироваться на тему защиты от гриппа и других сезонных заболеваний можно с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по номерам — 8-800-555-49-43 и 8-812-764-02-48.

В ведомстве отметили, что прививка от гриппа важна для пожилых людей, маленьких детей и беременных, а также для людей, страдающих от хронических заболеваний и с ослабленным иммунитетом.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржцам посоветовали налегать на хурму для борьбы с сезонной хандрой и вирусами.