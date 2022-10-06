Петербуржцы 8 октября увидят звездопад Дракониды

Жители Петербурга смогут наблюдать за метеорным потоком в ночь с 8 на 9 октября.

Однако, пресс-служба Московского планетария отмечает, что наблюдение за максимумом метеорного потока Дракониды будет возможно при подходящих погодных условий.

Дракониды названы в честь созвездия Дракона. Обычно количество метеоров составляет 15-20 в час, но бывает, что оно достигает 100 или 400. Лучше всего разглядеть метеорный поток смогут жители северных широт, в том числе Петербурга и Мурманска.

Следующий звездопад, Ориониды, можно будет наблюдать 21 октября.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что циклон Zydrune принесет дожди и усилит ветер в Петербург.