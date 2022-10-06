В Петербурге вырос спрос на работников ЖКХ

В Петербурге спрос на работников ЖКХ вырос на 65% по сравнению с осенью 2021 года.

Работодатели ищут дворников, трактористов, машинистов уборочной техники, а также инженеров по ремонту оборудования и разнорабочих-коммунальщиков. Появилось много вакансий в сфере благоустройства и уборки техники. Вакансии также разместили компании, занимающиеся обслуживанием канализации и водоснабжением, об это свидетельствуют данные Hh.ru

Также в Петербурге размещено много вакансий от работодателей из сферы монтажа, сервиса и ремонта слаботочных сетей и энергоснабжения.

На сегодняшний день, работодатели СЗФО разместили более 1,2 тыс. вакансий. На Петербург приходится 78% из них.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Доходный дом на Курляндской отдадут под жилье для студентов и сотрудников ЖКХ.