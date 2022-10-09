Apple официально признала iPhone 5c и iPad mini устаревшими

Компания Apple официально расширила список устаревших гаджетов — в него вошли iPhone 5c и iPad mini.

По информации MacRumors, с 1 ноября 2022 года Apple приостановит обслуживание смартфона iPhone 5c — эта модель попала в список винтажных устройств еще в октябре 2020 года. С тех пор владельцам смартфона был доступен ограниченный набор услуг по ремонту.

С 1 ноября Apple отметит iPhone 5c как устаревший и прекратит какую-либо поддержку. Об компания предупредила в письме, разосланном авторизованным сервисным центрам. Вместе с устаревшим смартфоном поддержки также лишится iPad mini третьего поколения, представленный в 2014 году.

Напомним, что iPhone 5c анонсировали вместе с iPhone 5s в сентябре 2013 года. Это первый смартфон Apple, который был представлен в пластиковом дизайне в нескольких ярких цветах.

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