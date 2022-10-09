Китайский ученый создал суперпрочный шелк из коконов шелкопряда, сахара и стиральной соды

Китайский ученый создал суперпрочный шелк из коконов шелкопряда, сахара и стиральной соды
Фото: pxhere
Китайский ученый предложил укрепить шелк тутового шелкопряда, растворив его в карбонате натрия и сахарно-алкогольно-железном растворе.

По информации Runews, исследователь Чжи Линь из Тяньцзиньского университета в Китае разработал метод создания суперпрочного шелка, основанный на карбонате натрия, ферментах фруктов и сахаре.

На данный момент самым прочным является паучий шелк, однако он имеет ряд недостатков — такой шелк дорогой в производстве и очень тугой при изготовлении изделий.

Чжи Линь предложил укрепить более доступный и податливый шелк тутового шелкопряда, растворив его в карбонате натрия и затем искупав в растворе сахара (его можно заменить фруктовым ферментом папаином), этанола, ионов цинка и железа.

Созданный таким образом новый шелк оказался на 70% прочнее и показал хорошую растяжимость. При этом сами волокна утратили былую мягкость и шелковистость.

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