Далекий циклон принесет в Петербург 12 октября отголоски облаков и дождя

Петербургский синоптик рассказал, как изменится погода в Санкт-Петербурге на периферии далекого циклона.

Синоптик Михаил Леус рассказал петербуржцам, изменится ли погода в Северной Столице 12 октября. В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием периферии далёкого циклона, центр которого окажется в акватории Баренцева моря», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Северной Столице не поднимется выше +10…+12 градусов, в Ленобласти будет в пределах +8…+13 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг осадки прекратятся, а температура воздуха установится в пределах +10…+12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что первая октябрьская декада в Петербурге была самой холодной за последние три года.