Средневековый замок Тевтонского ордена под Калининградом продали за 7,6 млн рублей

По данным ГИС «Торги», Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау в Калининградской области продан за 7,6 млн рублей на торгах компании «ГринАртДевелопмент». Сделка состоялась спустя четыре года после с момента выставления постройки на аукцион.

В 2018 году замок выставилина торги за 9,7 млн рублей, однако тогда покупателей не нашлось. Затем здание пытались продать в 2020 году, но желающих приобрести объект все еще не было. В результате на последних торгах, где и определили покупателя, начальную цену снизили до 4,6 млн рублей.

«Победителем конкурса в электронной форме признано общество с ограниченной ответственностью «ГринАртДевелопмент». Цена приобретаемого имущественного комплекса, расположенного по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, город Багратионовск, улица Кирпичная, 17 по результатам конкурса в электронной форме составила 7,6 млн рублей», — говорится в протоколе по итогам продажи.

Замок Прейсиш-Эйлау был основан в XIV веке как опорный пункт Тевтонского ордена в городе Багратионовске. Замок не сильно пострадал в годы Второй мировой войны — его жилые помещения эксплуатировались до начала 1960 годов. В 2007 года замок внесли в список объектов культурного наследия регионального значения. В июне 2016 года в замке произошел пожар, уничтоживший часть кровли.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургские инвесторы смогут выкупить бывшую воинскую часть в Саперном за 540 млн рублей.