Песков рассказал, зачем Владимир Путин накинул пальто на плечи президенту ОАЭ

Дмитрий Песков: Путин накинул пальто на плечи президенту ОАЭ в качестве жеста внимания.

По информации РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал добродушный жест российского лидера. По его словам, Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию в знак внимания.

На вопрос, вернул ли Аль Нахайян пальто Путину, Песков ответил, что точного ответа дать не может, но благоприятная атмосфера во всем этом действе однозначно присутствовала. «Не могу ответить на ваш вопрос. Это определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей двух стран», — сказал Песков.

Песков добавил, что, даже если пальто не вернут, это не создаст каких-либо трудностей. «Не думаю, что это будет проблемой», — сказал он.