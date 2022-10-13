В расписании авиарейсов петербургского аэропорта 13 октября нет изменений

В расписании авиарейсов петербургского аэропорта 13 октября нет изменений. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В расписании авиарейсов петербургского аэропорта 13 октября нет изменений. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Сегодня, 13 октября, все самолеты на вылет и прилет в петербургском аэропорту Пулково пока осуществляются по расписанию.

Согласно данным онлайн-табло, на 08:00 изменений в таблице авиарейсов нет. Все самолеты прибывают и отправляются вовремя.

Первым рейсом в 00:10 отправили пассажиров воздушного судна, следовавшего в Сыктывкар. В настоящий момент осуществляется посадка на самолеты в Калининград и Мурманск.

По плану последним на сегодня рейсом пассажиры вылетят в Екатеринбург. Самолет должны отправить в 23:55.

Обо всех изменениях в маршрутах следования и задержках можно будет узнать на сайте петербургского аэропорта в случае, если ситуация с рейсами в течение дня изменится.

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